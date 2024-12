Broadcom, nouvelle star du Nasdaq qui dépasse la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation

Le logo de Broadcom. (Crédits: Adobe Stock)

C'est la sensation du moment sur le Nasdaq. Alors que Nvidia reprend son souffle après une progression impressionnante, les investisseurs semblent tomber sous le charme de Broadcom.

Fondée en 1961, l'entreprise est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la fourniture mondiale de produits semi-conducteurs et de logiciels d'infrastructure avec des domaines d'application dans les réseaux et communications (solutions pour les réseaux locaux (LAN), les réseaux métropolitains (MAN) et les réseaux étendus (WAN)), le stockage, la sécurité, l'automatisation intelligente et... l'intelligence artificielle et le big data.

C'est bien sûr ce dernier secteur qui a boosté les ventes... et l'appétit des investisseurs. La semaine dernière, Broadcom a impressionné en publiant les chiffres de son quatrième trimestre, clos début novembre.

Le résultat net est ressorti à 4,324 milliards de dollars, soit 90 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 3,524 milliards de dollars, ou 83 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,42 dollar, dépassant le consensus de 3 cents. Les ventes ont bondi de 51% à 14,054 milliards de dollars.

Surtout, ses produits liés à l'intelligence artificielle ont connu un bond de 150% de leurs ventes à 3,7 milliards de dollars, a précisé le PDG, Hock E. Tan lors de la conférence avec les analystes.

L'essor d'un nouveau super héros : BATMAANN

En Bourse, le titre a gagné plus de 40% au cours des trois derniers mois, portant la valorisation de l'entreprise au-delà des 1.000 milliards de dollars. À tel point qu'après les 7 magnifiques, les investisseurs viennent de trouver un nouvel acronyme pour intégrer le titre dans le groupe select des géants de la tech : BATMAANN pour Broadcom, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet et Nvidia.

Les analystes qui suivent la valeur restent très optimistes sur ses perspectives. Sur 41, ils sont 37 à "achat fort" ou "achat", les autres étant à "neutre".

Au premier trimestre du prochain exercice, les ventes sont attendues en augmentation de 11% à environ 14,6 milliards de dollars et l'Ebitda ajusté devrait représenter 66% des revenus. Il avait atteint 65% au quatrième trimestre. Les produits liés à l'intelligence artificielle devraient connaitre une croissance de 65% à 3,8 milliards de dollars, a indiqué la direction.

Ultime bonne nouvelle, le dividende trimestriel sera augmenté de 11%, à 59 cents par action.

LG, avec Reuters et AOF