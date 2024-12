Broadcom : nette hausse en vue grâce à la forte demande liée à l'IA

(AOF) - Broadcom devrait fortement progresser à Wall Street grâce à la forte demande pour ses produits liés à l’intelligence artificielle. Au quatrième trimestre, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a réalisé un bénéfice net de 4,324 milliards de dollars, soit 90 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 3,524 milliards de dollars, ou 83 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,42 dollar, dépassant le consensus de 3 cents.

Les ventes ont bondi de 51% à 14,054 milliards de dollars.

Ses produits liés à l'intelligence artificielle ont connu un bond de 150% de leurs ventes à 3,7 milliards de dollars, a précisé le PDG, Hock E. Tan lors de la conférence avec les analystes.

Au premier trimestre du prochain exercice, les ventes sont attendues en augmentation de 11% à environ 14,6 milliards de dollars et l'Ebitda ajusté devrait représenter 66% des revenus. Il avait atteint 65% au quatrième trimestre. Les produits liés à l'intelligence artificielle devrait connaitre une croissance de 65% à 3,8 milliards de dollars, a indiqué la direction.

Ultime bonne nouvelle, le dividende trimestriel sera augmenté de 11% à 59 cents par action.

