Broadcom mise sur de grosses commandes d'IA, mais les analystes appellent à la prudence

5 mars - ** Broadcom AVGO.O a prévu mercredi que le chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars l'année prochaine, signalant une demande croissante pour les puces personnalisées dans un marché dominé par Nvidia

** Les actions du fabricant de puces de réseau et d'intelligence artificielle personnalisée augmentent de près de 7 % à 339,83 $ avant la mise sur le marché

LES CHANCES DU SILICIUM S'ACCUMULENT

** Jefferies ("buy", PT: $500) dit que les inquiétudes concernant les dépenses en matière d'IA vont se poursuivre, mais Broadcom a démontré que ses revenus liés à l'IA augmenteront plus rapidement que l'ensemble du marché et continueront d'augmenter jusqu'en 2028

** Melius Research ("acheter", PT: $575) prévoit que le chiffre d'affaires des puces d'IA dépassera 100 milliards de dollars en 2027, y compris le chiffre d'affaires des réseaux d'IA; ajoute que la société a une visibilité sur l'approvisionnement des composants clés pour les trois prochaines années, avec une capacité suffisante pour soutenir une croissance supplémentaire en 2028 ** Morningstar (juste valeur: 500 $) dit: "Nous sommes sceptiques quant à l'affirmation de la direction selon laquelle les puces d'IA ne dilueront pas la marge brute; d'après notre travail, ces puces diluent la marge brute mais augmentent la marge d'exploitation."

** RBC Capital Markets ("sector perform", PT: $360) dit que, bien qu'il y ait peu de raisons de mettre en doute la visibilité des commandes de la direction, des prévisions de demande agressives de la part des clients ne sont pas inhabituelles dans des conditions d'approvisionnement serrées