Broadcom en hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le deuxième trimestre

4 mars - ** Les actions du fabricant de puces de réseau et d'IA personnalisées Broadcom AVGO.O ont augmenté de 3,7 % à 329,25 $ après la cloche

** AVGO s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 22 milliards de dollars au 2ème trimestre , supérieur à l'estimation de 20,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit des revenus de 10,7 milliards de dollars pour les semi-conducteurs d'intelligence artificielle au deuxième trimestre

** Broadcom déclare avoir une "ligne de mire" sur un revenu de 100 milliards de dollars provenant des puces d'IA en 2027

** AVGO a déclaré des revenus de 19,31 milliards de dollars au 1er trimestre, en hausse de 29%, dépassant une estimation de 19,18 milliards de dollars; le BPA ajusté de 2,05 $ a également battu une estimation de 2,03 $

** L'action a chuté de plus de 8 % depuis le début de l'année