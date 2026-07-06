Broadcom en hausse après avoir prolongé son partenariat avec Apple dans le domaine des puces jusqu'en 2031

Le titre du fabricant de puces Broadcom AVGO.O progresse de 4,2% à 375,50 dollars. La société étend son partenariat avec Apple AAPL.O jusqu'en 2031 afin de développer et de fournir des puces sur mesure
L'entreprise fournit à Apple des puces de radiofréquence, Wi-Fi, Bluetooth et autres puces réseau
Selon les analystes, Apple représente environ 20% du chiffre d'affaires annuel de Broadcom. En tenant compte des gains enregistrés lors de cette séance, l'action affiche une hausse de 8,4% depuis le début de l'année
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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