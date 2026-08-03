Broadcom échoue devant le tribunal dans sa tentative de suspendre la demande antitrust de l'UE concernant des documents juridiques américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Broadcom AVGO.O a échoué lundi dans sa tentative de suspendre une demande de l’Union européenne en matière d’antitrust visant à obtenir des documents juridiques américains protégés par le secret professionnel aux États-Unis, dans une affaire liée à VMware, société qu’elle a rachetée en 2023, après qu’un tribunal européen s’est rangé du côté des régulateurs de l’UE.

En mai, le fabricant américain de puces électroniques avait demandé au Tribunal de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, de prononcer une mesure provisoire à l’encontre de la Commission européenne, qui agit en tant qu’autorité de concurrence de l’UE, après avoir reçu une demande de production de documents établis en dehors de l’UE.

Il a fait valoir que cette demande allait à l’encontre du secret professionnel entre avocat et client en vigueur aux États-Unis, qui protège les communications confidentielles entre les avocats et leurs clients. Au sein de l’UE, ce statut ne couvre que les communications entre une entreprise et ses avocats externes, mais pas celles avec ses juristes internes.

Le Tribunal, deuxième instance judiciaire européenne, a rejeté les arguments de Broadcom.

«Il appartient à la Commission de décider si une information particulière est nécessaire pour lui permettre de mettre au jour une infraction aux règles de concurrence de l’UE», a déclaré le juge.

« Si l’entreprise faisant l’objet de l’enquête était elle-même en mesure de décider quels documents sont, selon elle, pertinents aux fins de cette enquête, cela porterait gravement atteinte aux pouvoirs d’enquête de la Commission », a-t-il ajouté.