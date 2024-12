Broadcom: dividende accru de 11% avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats jeudi soir, Broadcom a fait part d'une augmentation de 11% de son dividende trimestriel décidée par son conseil d'administration, à 0,59 dollar par action, marquant sa 14eme année consécutive de hausse.



Sur son quatrième trimestre 2023-24, il a publié un BPA non-GAAP en croissance de 28% à 1,42 dollar et un EBITDA ajusté en hausse de 50% à 9,09 milliards de dollars, soit une marge de près de 65% pour des revenus accrus de 51% à un peu moins de 14,1 milliards.



Pour les trois premiers mois de l'exercice qui commence, le groupe de solutions logicielles de semi-conducteurs et d'infrastructure, anticipe une marge d'EBITDA ajusté de l'ordre de 66% pour des revenus projetés aux environs de 14,6 milliards de dollars.





