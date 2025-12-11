Broadcom devrait annoncer une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 24 % au quatrième trimestre

11 décembre - ** Les actions de Broadcom AVGO.O chutent de 2,7% jeudi, à l'instar du secteur des puces au sens large, avant le rapport financier du quatrième trimestre prévu après la clôture du marché

** Wall Street prévoit que la société de puces électroniques publiera un BPA ajusté de 1,86 $ contre 1,42 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 17,49 milliards de dollars, soit une hausse de 24,5 % par rapport aux 14,05 milliards de dollars d'il y a un an, selon les données de LSEG

** Pour l'avenir, les analystes prévoient que la société publiera un BPA de 1,95 $ et des revenus de 18,27 milliards de dollars au cours du premier trimestre fiscal. Pour l'année fiscale 2026, Wall Street s'attend à des revenus de 87,54 milliards de dollars, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le BPA d'AVGO a dépassé les attentes de Street, tandis que le chiffre d'affaires a dépassé les estimations 6 fois ** Le rapport de Broadcom intervient à un moment où les investisseurs s'inquiètent de savoir si les valorisations des entreprises technologiques ne sont pas en train de former une bulle en raison de l'importance des paris sur l'intelligence artificielle. En septembre, AVGO a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la croissance du chiffre d'affaires de l'IA pour l'exercice 2026 "s'améliore considérablement" , après des commandes d'infrastructure d'IA de plus de 10 milliards de dollars de la part d'un nouveau client ** En novembre, les analystes de Goldman Sachs , sous la direction de James Schneider, ont relevé leur prévision de cours pour AVGO à 435 $, en écrivant que les investisseurs se concentreraient sur les prévisions de revenus annuels et les contributions d'Alphabet GOOGL.O et OpenAI, ainsi que sur la trajectoire de la marge brute, compte tenu de la forte progression des puces XPU personnalisées de l'entreprise

** AVGO s'est échangée pour la dernière fois à 397,50 $ contre un objectif médian de 417,50 $, selon LSEG, qui indique 49 évaluations d'analystes: 15 'strong buy', 32 'buy' et 2 'hold'

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 74 %, contre 47 % pour l'indice Philadelphia des semi-conducteurs

.SOX et 25 % pour le secteur technologique du S&P 500

