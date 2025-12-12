Broadcom : dévisse de -11%, sous la MM50 à 362E
La chute s'amorce sous forme d'un "gap" de rupture sous 394,2$ et pourrait se prolonger vers 340$ (la MM100), niveau qui coïncide avec les planchers des 13 et 21 novembre.
Le support suivant gravite vers 325$, puis viendra le comblement du "gap" des 308,78$ du 4 septembre.
|364,0000 USD
|NASDAQ
|-10,43%
