Broadcom bondit sur l'accord de 10 milliards de dollars sur les puces d'IA
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions du fabricant de réseaux et de puces d'IA personnalisées Broadcom AVGO.O augmentent d'environ 14 % à 348,94 $ dans les premiers échanges

** La société a dévoilé une commande de puces d'IA de 10 milliards de dollars de la part d'un nouveau client, reflétant l'optimisme quant à son rôle dans le développement de l'IA générative

** AVGO prévoit également un chiffre d'affaires de 17,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 17,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société de courtage Bernstein affirme qu'AVGO comprend mieux que quiconque le secteur des puces d'IA et que la directrice générale Hock Tan a prolongé son contrat jusqu'en 2030, ce qui suggère qu'elle voit un fort potentiel à long terme dans l'entreprise

** Si les gains réalisés avant la mise sur le marché se maintiennent, AVGO ajouterait plus de 160 milliards de dollars à sa valorisation boursière de 1,44 trillion de dollars, après avoir franchi la barre du trillion de dollars l'année dernière

** AVGO a augmenté de 32 % depuis le début de l'année

