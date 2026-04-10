Broadcom au coeur de l'attention à Wall Street
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 17:46
Référence incontournable dans le domaine des ASIC, ces puces spécialisées conçues sur mesure, Broadcom s'impose comme un acteur clé de l'écosystème IA. L'entreprise a notamment contribué au développement du TPU Ironwood d'Alphabet. Le succès des modèles comme Gemini a ainsi bénéficié à la fois à Google et à Broadcom, dont la visibilité ne cesse de croître.
Le groupe a annoncé, il y a quelques jours à peine, la prolongation de son accord avec Alphabet et Anthropic autour des TPU Ironwood jusqu'en 2031. Selon Vijay Rakesh, analyste chez Mizuho Securities, cet accord "renforce le leadership d'AVGO sur le marché des ASIC IA jusqu'en 2031 (calcul et réseau)", tout en permettant de capter des technologies avancées et d'accroître significativement les revenus liés à ces partenaires. Il souligne également que cette dynamique pourrait représenter plus de 40 à 64% du chiffre d'affaires de Broadcom, avec des perspectives de croissance considérables à mesure que les besoins en puissance de calcul augmentent.
Harlan Sur, analyste chez JP Morgan, se montre fortement positif sur cette annonce dans sa note du 7 avril. "Cet accord, qui combine un contrat de développement à long terme (LTA) avec engagement de revenus pour les quatre prochaines générations de TPU et un accord d'approvisionnement en composants et réseaux, offre une visibilité pluriannuelle sur les deux gammes de produits d'IA les plus importantes d'AVGO. Il consolide ainsi sa position de partenaire privilégié pour les puces et la connectivité dans le cadre du déploiement de l'infrastructure d'IA de Google pour la prochaine décennie. Ce point est particulièrement important compte tenu des débats actuels entre investisseurs concernant la durabilité des puces personnalisées et le risque de concentration de la clientèle sur ce segment."
Des perspectives renforcées par les rumeurs autour d'Anthropic
En parallèle, des rumeurs relayées par Reuters pourraient se solder par un rapprochement entre Broadcom et Anthropic. La start-up spécialisée dans l'IA, à l'origine de Claude, envisagerait de concevoir ses propres puces. Si ces projets restent à un stade préliminaire, ils pourraient ouvrir la voie à une collaboration avec Broadcom, compte tenu de son expertise reconnue dans les ASIC. Pour rappel, la firme de San José a annoncé en fin d'année 2025 un partenariat avec OpenAI visant la création d'une puce maison pour les créateurs de ChatGPT.
Ces spéculations renforcent l'intérêt des investisseurs, d'autant que la concurrence sur ce segment reste limitée. Marvell Technology apparaît comme l'un des rares acteurs capables de rivaliser, avec ses puces utilisées notamment par Amazon Web Services (les puces Trainium) et Microsoft (les puces Maia).
Dans ce contexte, Broadcom confirme sa position stratégique au coeur de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, bénéficiant à la fois de partenariats solides et d'un environnement de marché particulièrement porteur.
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