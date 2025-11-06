British Business - 6 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Le cofondateur de Ben & Jerry's a accusé Magnum, la société mère , d'une "prise de pouvoir" après avoir déclaré, dans un document déposé auprès de la SEC aux États-Unis, que la présidente du conseil d'administration, Anuradha Mittal, ne remplissait plus les critères pour siéger et qu'elle posait des risques pour les opérations et la réputation de l'entreprise.

The Guardian - Le directeur général de Marks & Spencer MKS.L , Stuart Machin, a déclaré que le discours pré-budgétaire de la chancelière britannique Rachel Reeves a rendu les clients plus anxieux quant à l'augmentation des coûts, après qu'elle n'ait pas exclu une hausse des impôts.

The Telegraph - Le distributeur britannique de carrelage haut de gamme Fired Earth s'est effondré et a été placé sous administration judiciaire mercredi, fermant ses 20 salles d'exposition britanniques situées dans des zones aisées.

Sky News - Entrepreneurs First, un incubateur de start-up technologiques, lève 120 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants, pour une valorisation pré-monétaire de 1,18 milliard de dollars, proche d'une valorisation d'un milliard de livres.