British Business - 6 mars

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Greg Abel, directeur général de Berkshire Hathaway

BRKa.N et successeur de Warren Buffett, s'est engagé à utiliser la totalité de son salaire annuel pour acheter des actions de la société aussi longtemps qu'il occupera cette fonction.

- L'Autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a entamé un examen de la dentisterie privée (8 milliards de livres, soit 10,69 milliards de dollars), portant à la fois sur les soins essentiels et les traitements esthétiques, après une augmentation du nombre de patients ayant recours aux soins privés et des difficultés d'accès aux traitements du NHS.

The Guardian

- Le constructeur automobile japonais Nissan 7201.T aurait déclaré qu'il pourrait être contraint de fermer son usine de Sunderland si le Royaume-Uni n'est pas pleinement inclus dans les nouvelles règles de fabrication "Made in Europe" proposées par l'Union européenne.

- GSK GSK.L a accordé à Emma Walmsley une augmentation de salaire de près de 50 %, soit 15,6 millions de livres, pour sa dernière année en tant que directrice générale du deuxième plus grand fabricant de médicaments de Grande-Bretagne.

The Telegraph

- La société britannique Revolut a demandé à une charte bancaire américaine et a nommé Cetin Duransoy, ancien dirigeant de Visa V.N , au poste de directeur général pour les Etats-Unis, a annoncé la société fintech jeudi.

- ITV ITV.L est toujours "activement engagée" dans des discussions pour vendre son unité de diffusion à Sky, a déclaré la directrice générale Carolyn McCall, ajoutant qu'une première fuite sur l'accord ne remontait pas à très longtemps.

Sky News

- L'organisme de surveillance Ofwat a proposé une amende de 22 millions de livres pour la société britannique South East Water pour des pannes d'approvisionnement répétées dans le Kent et le Sussex entre 2020 et 2023, qui ont affecté plus de 286 000 personnes.

- Le cofondateur de Funding Circle FCH.L a levé 66 millions de dollars dans le cadre d'une levée de fonds pour Super Payments. Le nouveau capital servira à accélérer la croissance de Super au Royaume-Uni et à l'étendre à l'échelle mondiale, en commençant par les États-Unis.

The Independent

- Le patron de l'assureur Aviva AV.L a averti qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait faire grimper le coût des pièces détachées et des réparations, comme après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

(1 $ = 0,7481 livre)