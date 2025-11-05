British Business - 5 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Associated British Foods ABF.L a déclaré avoir tenu des discussions confidentielles pendant des semaines sur la possibilité de scinder sa chaîne de vêtements à prix réduits Primark en une entité distincte cotée en bourse.

The Guardian

- La chancelière britannique Rachel Reeves envisage de réduire les écotaxes et les taxes sur les factures d'énergie dans le cadre d'un programme de soutien de plusieurs milliards de livres visant à réduire de 170 livres (228,16 $) la facture moyenne d'un ménage.

The Telegraph

- Norges Bank Investment Management, le sixième plus grand investisseur extérieur de Tesla TSLA.O , a déclaré mardi qu'il voterait contre le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars d'Elon Musk chez Tesla.

Sky News

- Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, doit rencontrer la secrétaire britannique à la technologie, Liz Kendall, mercredi, alors que le gouvernement britannique mise sur le secteur technologique pour stimuler la croissance économique.

(1 $ = 0,7451 livre)