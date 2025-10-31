British Business - 31 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La société de télécommunications Virgin Media O2 conclut un accord avec la société de satellites d'Elon Musk pour résoudre les problèmes de couverture afin que les utilisateurs puissent envoyer des messages texte et accéder à l'internet, là où il n'y a pas de service de téléphonie mobile.

The Guardian

- Novo Nordisk NOVOb.CO a lancé une offre surprise de 9 milliards de dollars pour la société américaine de biotechnologie Metsera MTSR.O , spécialisée dans l'obésité, qui pourrait supplanter une offre existante de Pfizer PFE.N , les géants pharmaceutiques se battant pour dominer le marché de l'amaigrissement.

- L'autorité britannique de régulation des télécommunications a critiqué l'opérateur de téléphonie mobile O2 pour avoir augmenté les prix de millions de clients de téléphonie mobile de plus de 70 pence par mois à partir de 2026.

The Telegraph

- La chancelière britannique Rachel Reeves envisage de supprimer l'impôt sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières de la mer du Nord afin de favoriser la croissance.

Sky News

- Virgin trains a franchi la première étape de son projet de lancement d'un service Eurostar concurrent. La société, détenue par le milliardaire Sir Richard Branson, a été autorisée à partager le dépôt international d'Eurostar à Temple Mill, dans l'est de Londres.

L'Indépendant

- Le ministre des affaires Peter Kyle a promis son soutien aux industries britanniques en annonçant 420 millions de livres (563,68 millions de dollars) d'économies d'énergie, mais il a refusé de dire s'il y aurait des augmentations d'impôts dans le prochain budget.

(1 $ = 0,7451 livre)