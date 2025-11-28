British Business - 28 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La plus grande banque du monde JP Morgan Chase

JPM.N a annoncé son intention de construire une tour de 3 millions de pieds carrés à Canary Wharf pour en faire son principal bureau au Royaume-Uni, un jour après que les banques *ont échappé* à une augmentation des impôts dans le budget.

- Les actionnaires du distributeur britannique de mode rapide Boohoo DEBS.L ont été écartés du vote sur une proposition de 150 millions de livres sterling (198,51 millions de dollars) de paiement d'actions pour son directeur général, une décision qui aggravera les tensions avec son principal investisseur, le Frasers Group FRAS.L de Mike Ashley.

The Guardian

- Des détaillants britanniques, dont Primark, Currys CURY.L et Boohoo DEBS.L , ont critiqué le gouvernement pour avoir attendu jusqu'en 2029 pour mettre fin à un allègement fiscal sur les produits importés de faible valeur qui leur a permis d'être concurrencés par des entreprises telles que Shein et Temu.

The Telegraph

- Les conducteurs de voitures électriques seront contraints de se présenter chez les garagistes pour un contrôle annuel du kilométrage dans le cadre de la nouvelle taxe de Rachel Reeves sur le paiement au kilomètre.

Sky News

- Les candidats restants à la présidence de HSBC Holdings HSBA.L ont été invités à se présenter au conseil d'administration de la plus grande *banque européenne* la semaine prochaine, alors qu'il cherche à finaliser la nomination d'un successeur à Sir Mark Tucker.

(1 $ = 0,7556 livre)