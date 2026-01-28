British Business - 28 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- L'opérateur britannique de pubs Revel Collective TRC.L a été placé sous administration judiciaire , avec 41 établissements et 1 582 emplois transférés à de nouveaux propriétaires, tandis que 21 sites fermeront leurs portes, entraînant la perte immédiate de 591 emplois.

The Guardian

- Le gouvernement britannique a annoncé un programme de soutien pour les pubs et les lieux de musique live en Angleterre, apportant un certain soulagement aux augmentations de taxes foncières annoncées l'année dernière, qui ont ébranlé l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration.

- La société de crypto-monnaies Coinbase COIN.O s'est vu interdire de diffuser une série de publicités au Royaume-Uni qui suggéraient que l'utilisation de ses services pouvait être une solution à la crise du coût de la vie.

The Telegraph

- Les propriétaires de la chaîne de mode rapide Quiz envisagent de faire appel à des conseillers pour élaborer une série d'options, y compris un nouveau financement et d'éventuelles fermetures de magasins, dans un effort pour assurer son avenir après des ventes de Noël "décevantes".

Sky News

- Le réseau alternatif Truespeed, soutenu par Aviva, et son rival Freedom Fibre sont sur le point de finaliser une fusion qui les propulsera parmi les plus grands acteurs du secteur, dans un contexte de pression financière croissante en faveur de la consolidation.

- L'agence de voyage en ligne Loveholidays, détenue par la société de capital-investissement Livingbridge, a ajouté Investec INVP.L à la liste des banques travaillant sur son introduction en bourse , qui pourrait être dévoilée dès le mois de mars.