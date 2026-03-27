British Business - 27 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le cabinet Big Four Ernst & Young a mis de côté un montant record de 188 millions de livres (250,5 millions de dollars) pour couvrir la liste croissante des amendes réglementaires et des actions en justice auxquelles il est confronté au Royaume-Uni.

- Le groupe de restauration collective Co-op 42TE.L a annoncé que Shirine Khoury-Haq avait décidé de partir après quatre ans en tant que directrice générale et sept ans au sein de l'entreprise.

The Guardian

- Le directeur général de la banque d'État National Savings and Investments a été évincé à la suite d'un scandale qui a laissé des milliers de familles endeuillées redevables de près de 500 millions de livres (666,3 millions de dollars).

- Bruxelles a ouvert une enquête sur Snapchat , craignant que l'application de messagerie sociale n'expose les enfants au grooming et à d'autres formes de criminalité.

The Telegraph

- La Grande-Bretagne devrait exploiter cinq années de réserves de gaz situées près des îles Shetland, a déclaré Serica

SQZ.L , une société d'énergie de la mer du Nord.

Sky News

- L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a réduit de 0,5 point de pourcentage ses prévisions pour le produit intérieur brut du Royaume-Uni en 2026, ce qui signifie que la croissance économique de la Grande-Bretagne sera l'une des plus faibles des pays développés cette année.

The Independent

- Alan Taylor, responsable de la fixation des taux de la Banque d'Angleterre , a déclaré que les décideurs politiques ne devraient pas se précipiter pour augmenter les coûts d'emprunt face au choc des prix de l'énergie provoqué par la guerre en Iran.

(1 $ = 0,7505 livre)