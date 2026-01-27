British Business - 27 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air WIZZ.L a demandé l'approbation des Etats-Unis pour opérer des vols entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, cherchant à exploiter le marché transatlantique lucratif après avoir réduit ses plans d'expansion au Moyen-Orient l'année dernière.

The Guardian

- La startup d'IA Synthesia a déclaré que son dernier tour de table, mené par un investisseur existant, Google Ventures, avait permis de lever 200 millions de dollars et de valoriser l'entreprise britannique à 4 milliards de dollars.

The Telegraph

- La chaîne de pubs britannique Revel Collective TRC.L , qui gère des dizaines de pubs à travers le pays sous la marque Peach Pubs, a déposé une demande d'administration , mettant en péril plus de 3 000 emplois.

Sky News

- Les activités britanniques de Claire's, le distributeur d'accessoires, se sont effondrées et ont été placées sous administration judiciaire quatre mois seulement après avoir frôlé l'insolvabilité, mettant en péril plus de 1 000 emplois dans le secteur de la grande distribution.

The Independent

- Le gouvernement britannique a annoncé que des outils de tutorat fondés sur l'intelligence artificielle devraient être introduits dans les écoles du Royaume-Uni d'ici à la fin de 2027.