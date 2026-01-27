Le gouverneur californien Newsom accuse TikTok de supprimer les critiques contre Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bureau de M. Newsom examine les pratiques de modération du contenu de TikTok

M. Newsom demande à ce que l'on vérifie si la loi de l'État est violée

TikTok a récemment conclu un nouvel accord pour éviter l'interdiction aux États-Unis

L'entreprise accuse une défaillance en cascade des systèmes

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a accusé lundi TikTok de supprimer les contenus critiques à l'égard du président Donald Trump . Il a lancé une enquête pour déterminer si ses pratiques de modération des contenus violaient la loi de l'État, tandis que la plateforme a invoqué une défaillance des systèmes.

La déclaration de M. Newsom est intervenue après que ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, a conclu la semaine dernière un accord visant à créer une coentreprise majoritairement détenue par des intérêts américains qui sécurisera les données américaines, afin d'éviter l'interdiction de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains.

ByteDance a déclaré que TikTok USDS Joint Venture LLC sécuriserait les données des utilisateurs américains, les applications et les algorithmes grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité, dans le cadre d'un accord salué par M. Trump.

"Suite à la vente de TikTok à un groupe d'affaires aligné sur Trump, notre bureau a reçu des rapports, et a confirmé de manière indépendante des cas où des contenus critiques à l'égard du président Trump ont été supprimés", a déclaré le bureau de Gavin Newsom sur X, sans élaborer.

"Gavin Newsom lance un examen de cette conduite et demande au ministère de la Justice de Californie de déterminer si elle viole la loi californienne", a-t-il ajouté.

En réponse, un représentant de TikTok a renvoyé à une déclaration antérieure qui blâmait une panne de courant du centre de données, ajoutant: "Il serait inexact de rapporter qu'il s'agit d'autre chose que des problèmes techniques que nous avons confirmés de manière transparente."

Les utilisateurs peuvent constater des bogues, des temps de chargement plus lents ou des requêtes expirées lorsqu'ils publient de nouveaux contenus en raison de l'impact de la panne, a ajouté la coentreprise.

"Bien que le réseau ait été rétabli, la panne a entraîné une défaillance en cascade des systèmes que nous nous efforçons de résoudre", a déclaré l'entreprise dans le communiqué publié sur X avant les remarques de M. Newsom.

L'accord conclu la semaine dernière constitue une étape importante pour TikTok après des années de conflit avec le gouvernement américain en raison des préoccupations de Washington concernant les risques pour la sécurité nationale et la vie privée sous la présidence de M. Trump et de l'ancien président Joe Biden.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire.

M. Newsom, un démocrate, et M. Trump, un républicain, se critiquent depuis longtemps.

Avec plus de 16 millions d'adeptes sur son compte TikTok personnel, M. Trump a affirmé que l'application l'avait aidé à remporter l'élection de 2024.

L'accord prévoit que des investisseurs américains et internationaux détiendront 80,1 % de l'entreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9 %.

Chacun des trois investisseurs principaux de la coentreprise, le géant de l'informatique dématérialisée Oracle

ORCL.N , le groupe de capital-investissement Silver Lake

SILAK.UL et la société d'investissement MGX basée à Abu Dhabi, détiendra une participation de 15 %.

Les gouvernements américain et chinois ont approuvé l'accord, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.