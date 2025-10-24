 Aller au contenu principal
British Business - 24 octobre
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 06:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La société londonienne Synthesia, qui produit des vidéos hyperréalistes générées par l'IA, a rejeté une proposition de rachat de 3 milliards de dollars de la part de la société technologique américaine Adobe ADBE.O .

- La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé un médicament à succès potentiel contre le cancer du sang développé par GSK GSK.L , ce qui stimule les objectifs de vente de l'entreprise.

The Guardian

- La major pétrolière TotalEnergies TTEF.PA a trompé les consommateurs dans une campagne publicitaire de 2021 en affirmant qu'elle pourrait devenir neutre en carbone d'ici 2050, a déclaré jeudi un tribunal civil français, dans la première décision appliquant la loi française sur l'écoblanchiment à une société d'énergie.

- La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, envisage d'augmenter l'impôt sur le revenu dans le budget du mois prochain afin de réduire un déficit de plusieurs milliards de livres.

The Telegraph

- Apple AAPL.O a perdu un important recours collectif au Royaume-Uni, ouvrant la voie à un éventuel versement de 1,5 milliard de livres (2,01 milliards de dollars) de compensation aux clients.

- Le président américain Donald Trump a gracié le fondateur condamné de l'échange de crypto-monnaies Binance, alors que la Maison Blanche met fin à la répression de l'ère Biden sur le secteur des actifs numériques.

Sky News

- Alphabet's GOOGL.O Google a accepté d'investir dans un instrument qui pourrait se convertir en une participation dans THG Ingenuity, la branche scindée de la société britannique de commerce électronique THG THG.L , à une valeur de 750 millions de livres.

(1 $ = 0,7451 livre)

