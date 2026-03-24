British Business - 24 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Huel, la marque de substituts alimentaires , devrait être rachetée par le groupe alimentaire français Danone dans le cadre d'une transaction d'un milliard d'euros, ce qui assure à son fondateur entrepreneurial et à ses bailleurs de fonds célèbres un gain exceptionnel. - Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N est en discussion pour acquérir le propriétaire de Charlotte Tilbury et de Jean Paul Gaultier afin de créer potentiellement une société de 40 milliards de dollars.

The Guardian - Des députés britanniques ont demandé au gouvernement d'interrompre son dernier contrat avec Palantir après que le Guardian a révélé que l'entreprise américaine de technologie d'espionnage allait avoir accès à un ensemble de données très sensibles sur la réglementation financière au Royaume-Uni. - Le gouvernement britannique a rejeté l'avertissement d'un organisme de commerce de l'énergie selon lequel l'incapacité à produire davantage de pétrole et de gaz de la mer du Nord laissera le Royaume-Uni de plus en plus dépendant des importations à un moment où l'instabilité mondiale s'accroît.

The Telegraph - EasyJet EZJ.L> va ralentir les embauches après avoir averti que la crise du Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix des billets d'avion d'ici l'été. La compagnie low-cost prévoit de laisser des postes vacants plus longtemps, tandis que la fréquence des vols pourrait être réduite sur certaines lignes plus faibles afin de préserver les liquidités.

Sky News - Une vingtaine de sites du National Car Parks (NCP) vont être définitivement fermés, quelques jours seulement après la faillite de l'entreprise. Les propriétaires et les employés ont été informés lundi matin que les administrateurs avaient conclu que l'exploitation d'une vingtaine de sites n'était plus commercialement viable.

L'Indépendant - Le géant de l'aérospatiale et de la défense Airbus

AIR.PA a accepté d'acquérir la société britannique de cybersécurité Ultra Cyber auprès de la société de capital-investissement Advent International pour un montant non divulgué.