British Business - 24 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - La Food and Drug Administration américaine a approuvé la pilule amaigrissante de Novo Nordisk NOVOb.CO , donnant au fabricant danois une longueur d'avance dans la course à la commercialisation d'un médicament oral puissant pour perdre des kilos, alors qu'il cherche à regagner le terrain perdu sur son rival Eli Lilly LLY.N . - Le fournisseur britannique de soins pour animaux de compagnie Pets at Home PETSP.L a déclaré avoir nommé James Bailey au poste de directeur général, à compter du 30 mars 2026.

The Guardian - L'autorité italienne de la concurrence a déclaré qu'elle avait infligé à Ryanair RYA.I , la plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe, une amende de plus de 255 millions d'euros (300,19 millions de dollars) pour abus de position dominante dans ses relations avec les agences de voyage. - Tesla d'Elon Musk a vendu 12 130 nouvelles voitures dans l'UE le mois dernier, contre 18 430 en novembre 2024, les nouvelles immatriculations de la marque d'Elon Musk ayant baissé d'un tiers.

The Telegraph - Un ancien chef de la police métropolitaine a soutenu les plans visant à forcer Apple AAPL.O et Google GOOGL.O à désactiver les smartphones volés, dans un contexte de pression croissante sur les deux entreprises pour qu'elles contribuent à la lutte contre le vol de téléphones.

Sky News - Barclays BARC.L et NatWest NWG.L sont toutes deux qualifiées pour le second tour de la vente aux enchères du groupe de gestion de patrimoine Evelyn Partners, tandis que Royal Bank of Canada serait également sur les rangs pour acheter la société.

The Independent - Le distributeur de produits pour bébés Mothercare MTC.L a déclaré qu'il cherchait à reconstruire sa présence au Royaume-Uni et dans le monde entier et qu'il envisageait des options de refinancement après avoir enfreint les conditions d'un accord de prêt important.

(1 $ = 0,7392 livre)