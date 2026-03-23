British Business - 23 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Un ancien cadre de Google, Matt Brittin, a été confirmé comme nouveau directeur général de la BBC.

- Bayer BAYGn.DE a empêché les nouveaux patients de recevoir des médicaments dans le cadre d'un programme d'accès anticipé, et une autre multinationale envisage de prendre une mesure similaire dans le cadre d'un différend avec les ministres sur les factures fiscales liées à la fourniture de médicaments gratuits.

The Guardian

- La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a attribué à Palantir un contrat portant sur l'examen des données de renseignement internes de l'organisme de surveillance afin de l'aider à lutter contre la criminalité financière, ce qui comprend les enquêtes sur la fraude, le blanchiment d'argent et les délits d'initiés.

- L'Agence britannique des normes alimentaires a déclaré dans un communiqué sur son site web dimanche: "Moma Foods rappelle divers pots de porridge et produits en sachet en raison d'une possible contamination par la souris sur le site de fabrication".

The Telegraph

- La chancelière britannique Rachel Reeves est confrontée à un manque à gagner allant jusqu'à 20 milliards de livres (26,68 milliards de dollars) dans ses plans de dépenses, alors que la crise de l'énergie au Moyen-Orient pèse sur les finances publiques.

Sky News

- Le patron de la Premier League britannique a exhorté les clubs de première division à conclure un accord financier historique avec leurs homologues des ligues inférieures dans les mois à venir, alors que l'on craint qu'un accord plus draconien ne leur soit imposé par le nouveau régulateur du sport.

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