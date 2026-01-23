 Aller au contenu principal
British Business - 23 janvier
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 04:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- FitzWalter, la société de capital-investissement qui détient 22% d'Auction Technology Group ATG.L , déclare qu'Auction Technology Group n'a pas donné suite à ses offres de rachat et l'accuse d'avoir fourni des "informations incohérentes".

- Les ministres doivent agir rapidement pour éviter d'autres faillites de grandes entreprises après la décision "extrêmement préoccupante" du gouvernement de supprimer le projet de loi sur la réforme de l'audit, a déclaré un groupe d'auditeurs, de représentants d'actionnaires et de directeurs non exécutifs.

The Guardian

- Ovo Energy devra payer une pénalité de plus de 2,7 millions de livres ($3,64 millions) après avoir omis de répercuter les paiements d'aide du gouvernement pour les factures d'énergie d'hiver à des milliers de clients vulnérables pendant la crise du coût de l'énergie.

The Telegraph

- Vanguard va réduire son exposition aux actions et obligations britanniques dans une gamme de fonds de détail gérant environ 52 milliards de livres, malgré la pression exercée par le gouvernement sur les gestionnaires d'actifs pour qu'ils dirigent davantage d'argent vers les marchés nationaux.

- Le président américain Donald Trump poursuit JP Morgan JPM.N et son directeur général Jamie Dimon pour un montant de 5 milliards de dollars suite à des allégations selon lesquelles il l'aurait débancarisé.

Sky News

- Le nouveau président de HSBC Holdings HSBA.L , Brendan Nelson, fera partie des chefs d'entreprise qui se rendront en Chine avec Keir Starmer la semaine prochaine, alors que le premier ministre tente de rétablir les relations entre la Grande-Bretagne et Pékin.

- La société britannique de données sur le crédit ClearScore annoncera l'acquisition de la plateforme technologique de prêts hypothécaires Acre, qui l'aidera à diversifier sa base de revenus alors qu'elle se prépare à entrer sur le marché public.

($1 = 0,7413 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AUCTION TECH GR
326,250 GBX LSE -3,90%
HSBC HLDG
1 244,300 GBX LSE +1,08%
JPMORGAN CHASE
303,630 USD NYSE +0,45%
