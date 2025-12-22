British Business - 22 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La banque britannique Monzo est ouverte à des discussions pour que l'un de ses investisseurs rejoigne son conseil d'administration alors que la banque numérique fait face à une rébellion de certains de ses principaux actionnaires sur la nomination d'un nouveau directeur général.

- La société Citadel, basée à Miami, a accumulé un pari de 50 millions de livres (66,89 millions de dollars) contre les actions de Magnum quelques jours après la scission de la société de crèmes glacées d'Unilever ULVR.L .

The Guardian

- Les chefs d'entreprise britanniques ont prévenu que le pays entrait en 2026 dans un contexte de forte récession économique dans le secteur privé, après que les entreprises ont "freiné" les investissements et les embauches avant le budget d'automne.

- Le ministre britannique de la santé, Wes Streeting, a déclaré qu'un approfondissement des relations commerciales avec l'Union européenne serait le meilleur moyen de développer l'économie britannique, dont le niveau d'imposition est "inconfortable".

The Telegraph

- Google GOOGL.O a accusé la Grande-Bretagne de menacer d'étouffer la liberté d'expression dans une escalade de l'opposition américaine aux règles de sécurité en ligne, alors que l'autorité de régulation britannique Ofcom prévoit d'empêcher la diffusion virale de messages contenant du matériel "potentiellement illégal", tel que des discours de haine ou des appels à la violence.

- Roberto Cingolani, le patron du géant de la défense Leonardo LDOF.MI , a menacé de supprimer tout investissement en Grande-Bretagne à la suite d'une querelle sur un contrat d'hélicoptère militaire longtemps retardé.

Sky News

- Le groupe d'énergie renouvelable Venterra annoncera cette semaine une levée de fonds de 40 millions de livres (53,51 millions de dollars) malgré des signes de tension croissante au sujet de sa direction.

(1 $ = 0,7476 livres)