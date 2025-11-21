British Business - 21 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Times

- Unilever ULVR.L envisage de vendre des marques britanniques historiques telles que Marmite, Colman's et Bovril, alors que le géant des biens de consommation se retire de certaines activités alimentaires pour se concentrer sur la beauté et le bien-être.

- L'opérateur du tunnel sous la Manche, Eurotunnel, a interrompu des millions de livres d'investissements ferroviaires prévus en Grande-Bretagne et a mis en garde contre une augmentation des tarifs en réponse à un triplement possible de sa facture de taux d'imposition.

The Guardian

- Keir Starmer a défendu sa décision de se rendre en Afrique du Sud pour le sommet du G20 quelques jours avant le budget et malgré l'absence prévue de Donald Trump.

The Telegraph

- Paramount Skydance PSKY.O a remporté l'enchère pour les droits de diffusion de la plupart des matchs de la Ligue des champions en Grande-Bretagne de 2027 à 2031.

Sky News

- Le groupe britannique de supermarchés Asda a levé 568 millions de livres (742,72 millions de dollars) grâce à des accords de vente et de cession-bail portant sur 24 magasins et un dépôt, a-t-il déclaré jeudi, ce qui lui permet d'augmenter ses liquidités alors que ses ventes continuent de chuter.

The Independent

- La chaîne de restauration rapide Nando's accélère son expansion en Grande-Bretagne après une année de forte croissance des ventes et des bénéfices, avec des projets d'ouverture de 14 nouveaux restaurants d'ici février.

(1 $ = 0,7648 livre)