British Business - 20 novembre

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Les femmes pourraient poursuivre leurs patrons pour discrimination si on ne leur propose pas d'aide pour les symptômes de la ménopause, selon les nouvelles directives émises par le régulateur britannique de l'égalité des chances. - La société britannique de distribution d'eau Severn Trent

SVT.L a annoncé que sa directrice générale Liv Garfield quittera ses fonctions après 11 ans, et qu'elle sera remplacée par l'initié James Jesic le 1er janvier 2026.

The Guardian - Le gouvernement britannique a entamé des discussions avec LinkedIn sur la manière de lutter contre les activités prolifiques d'espionnage chinoises après qu'une rare alerte d'interférence a été émise par le MI5. - Microsoft MSFT.O a "arnaqué le NHS", a-t-on affirmé au parlement britannique , alors que les députés ont demandé aux ministres de détourner une plus grande partie du budget informatique du gouvernement, qui s'élève à plusieurs milliards de livres sterling, des entreprises technologiques américaines vers des alternatives britanniques.

The Telegraph - Les pairs ont demandé que le fonds émirati RedBird IMI, qui a tenté en vain de prendre le contrôle du Telegraph, soit empêché de superviser la vente ultérieure du journal. - ExxonMobil XOM.N a déclaré que le blocage d'Ed Miliband sur les nouvelles licences d'exploration, ainsi qu'un mélange mortel de taxes sur le carbone et de prix élevés de l'énergie, "sapait" les affaires et tuait l'énergie de la mer du Nord.

Sky News - La Russie a accusé le gouvernement britannique de "déclarations provocatrices" et d'"escalade de l'hystérie militariste" après que le secrétaire à la défense a averti qu'un navire espion du Kremlin s'approchait du Royaume-Uni. - La compagnie aérienne irlandaise à bas prix Ryanair RYA.I a perdu deux de ses créneaux d'atterrissage à l'aéroport d'Eindhoven après que ses vols sont arrivés en retard à plusieurs reprises, a déclaré Airport Coordination Netherlands, l'organisme qui attribue les créneaux d'atterrissage.

The Independent - Le ministre britannique de la Défense John Healey a averti qu'un navire espion russe, le Yantar, avait ciblé un avion de surveillance de la RAF avec des lasers près de Shetland, ce qui a incité la Grande-Bretagne à abaisser ses règles d'engagement naval et à déployer le HMS Somerset.