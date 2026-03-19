British Business - 19 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Les administrateurs du banque hypothécaire britannique Market Financial Solutions ont obtenu un ordre de gel mondial contre le propriétaire Paresh Raja, après que le banque se soit effondré suite à des allégations de fraude le mois dernier.

- Le cabinet d'expertise comptable KPMG a choisi son ancien directeur pour l'Australie, Gary Wingrove , comme prochain directeur général mondial.

The Guardian

- La Grande-Bretagne va réduire son quota d'importation d'acier sans droits de douane et doubler les droits de douane sur les importations dépassant ce quota, en lançant un plan pour protéger son petit secteur sidérurgique stratégiquement et politiquement sensible.

- Rolls Royce RR.L a abandonné son projet de ne vendre que des véhicules électriques d'ici à 2030, invoquant un assouplissement de la législation et une demande plus faible de la part des clients.

The Telegraph

- Le producteur de pétrole et de gaz de la mer du Nord Ithaca Energy ITH.L a déclaré qu'il était prêt à commencer à pomper du pétrole dans les mois à venir à partir du projet Rosebank , mais le ministre de l'énergie, Ed Miliband, doit d'abord approuver le plan.

Sky News

- Le gouvernement britannique a abandonné les projets visant à introduire des exceptions à la loi sur le droit d'auteur, qui permettraient aux entreprises d'intelligence artificielle d'utiliser le travail des auteurs-compositeurs sans leur permission.

- Le fondateur de Frasers Group FRAS.L , Mike Ashley, prépare une offre pour le fabricant de vélos pour enfants Frog Bikes qui s'est effondré.

The Independent

- Le ministre britannique de l'énergie, Ed Miliband, a mis en garde les entreprises énergétiques contre la surfacturation des petites entreprises, alors que les tensions au Moyen-Orient font grimper les coûts, et les a exhortées à proposer des contrats flexibles et transparents dans une lettre commune avec l'autorité de régulation Ofgem.

- Greene King, l'un des plus grands groupes de pubs de Grande-Bretagne, prévoit de vendre jusqu'à 150 de ses sites gérés et de convertir 150 autres en pubs loués.