British Business - 19 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Corvex Management a exhorté le propriétaire de Premier Inn, Whitbread WTB.L , à revoir sa stratégie et son plan d'investissement de 3,5 milliards de livres (4,68 milliards de dollars), citant un écart dans l'évaluation après les récents changements budgétaires au Royaume-Uni qui l'ont accablé de coûts supplémentaires.

The Guardian

- Les dirigeants de Vodafone rencontreront le mois prochain les députés britanniques qui examinent la façon dont la société traite les dizaines de propriétaires de commerces qui gèrent ses magasins.

- Les plans d'un réseau de tramway promis depuis longtemps dans la ville de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, ont été repoussés à la fin des années 2030 après une révision par le gouvernement du projet de 2,5 milliards de livres sterling.

The Telegraph

- L'entreprise technologique du président américain Donald Trump a annoncé une fusion de 6 milliards de dollars avec TAE Technologies, une start-up spécialisée dans la fusion nucléaire et soutenue par le gouvernement britannique.

- PPE Medpro, qui est liée à Michelle Mone, et qui doit 148 millions de livres au gouvernement britannique, a été mise en liquidation.

Sky News

- Le président d'Ocado Group OCDO.L Adam Warby a été recruté au conseil d'administration de Visma, la société européenne de logiciels qui prépare l'un des plus grands débuts à la bourse de Londres depuis des années.

(1 dollar = 0,7477 livre)