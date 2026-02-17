British Business - 17 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

Le propriétaire de Boots, un fonds d'investissement privé, s'intéresse à certaines des pharmacies non désirées de Morrisons alors qu'il envisage une expansion avant une éventuelle introduction en bourse.

The Guardian

Les patrons des banques britanniques tiendront leur première réunion pour établir une alternative nationale à Visa

V.N et Mastercard MA.N au milieu des craintes croissantes concernant la capacité de Donald Trump à désactiver les systèmes de paiement appartenant aux États-Unis.

Un associé du cabinet de conseil KPMG a été condamné à une amende pour avoir utilisé l'intelligence artificielle pour tricher lors d'un cours de formation interne sur l'IA.

The Telegraph

Sony 6758.T s'apprête à retarder le lancement de sa dernière console PlayStation en raison d'une pénurie de puces mémoire causée par le boom de l'intelligence artificielle.

Sky News

SatVu, une start-up britannique qui utilise l'imagerie thermique pour détecter les pertes de chaleur des bâtiments partout sur Terre, annoncera cette semaine une injection de capital de 30 millions de livres (40,85 millions de dollars) , qui comprend le Fonds d'innovation de l'Otan.

Rosebank Industries ROSE.L est en pourparlers pour racheter deux entreprises du portefeuille de la société de capital-investissement American Securities: CPM et MW Industries.

The Independent

Le propriétaire américain Carlyle CG.O a soutenu un nouveau programme de refinancement chez le distributeur en ligne Very pour réduire ses dettes de 150 millions de livres (204,23 millions de dollars).

Le géant de l'assurance Zurich ZURN.S s'est vu accorder un délai supplémentaire pour décider s'il fera une offre formelle pour acheter son rival Beazley BEZG.L , coté à Londres.

(1 $ = 0,7345 livres)