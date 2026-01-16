 Aller au contenu principal
British Business - 16 janvier
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 03:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- L'entreprise allemande EnBW EBKG.DE a déclaré jeudi qu'elle retirait des projets Morgan et Mona et qu'elle prenait une charge de dépréciation de 1,2 milliard d'euros (1,39 milliard de dollars), après avoir échoué à obtenir des contrats de subvention du gouvernement lors d'une vente aux enchères qui s'est achevée mercredi.

The Guardian

- Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des droits de douane de 25 % sur certaines puces d'IA, telles que le processeur d'IA H200 de Nvidia NVDA.O et un semi-conducteur similaire d'AMD AMD.O appelé MI325X, en vertu d'un nouveau décret sur la sécurité nationale publié par la Maison Blanche.

Le Telegraph

- La chaîne de supermarchés Asda a mis plus de 150 emplois en danger de licenciement après l'effondrement de son chiffre d'affaires à Noël, ce qui a fait chuter sa part du marché britannique de l'épicerie à un nouveau niveau. - Les traders de Goldman Sachs GS.N envisagent une percée dans le monde des jeux d'argent sur les marchés prédictifs. David Solomon, directeur général de la banque, a déclaré qu'il avait rencontré les patrons des principaux marchés de prédiction au cours des dernières semaines et qu'il souhaitait comprendre les opportunités qui s'offraient à lui.

Sky News

- Le géant des stations-service fondé à Blackburn par les frères Mohsin et Zuber Issa, dont chacun des frères détient environ 25 %, lancera la semaine prochaine des plans formels en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis pour un montant de 9 milliards de dollars.

The Independent

- Le propriétaire de l'application de réservation de cours de fitness ClassPass et la marque de technologie pour salles de sport EGYM sont prêts à fusionner dans le cadre d'un accord évaluant l'entreprise combinée à 7,5 milliards de dollars et soutenu par le gendre de Donald Trump.

(1 $ = 0,8618 euro)

