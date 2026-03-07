 Aller au contenu principal
Troyes renverse Clermont, Le Mans étrille Annecy
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 15:58

Troyes renverse Clermont, Le Mans étrille Annecy

Troyes renverse Clermont, Le Mans étrille Annecy

Troyes 2-1 Clermont

Buts : Diawara (78ᵉ) pour l’ESTAC // Bamba (51ᵉ) pour le CF38

Renversant. Avant le choc important dans la lutte pour la montée en Ligue 1 entre Saint-Étienne et le Red Star, le leader troyen, longtemps malmené, est parvenu à renverser Clermont ce samedi après-midi (2-1). Incapable de trouver la faille lors du premier acte malgré sa domination, l’ESTAC s’est fait d’abord surprendre au retour des vestiaires par une belle enroulée de Kader Bamba (51ᵉ).…

TM pour SOFOOT.com

