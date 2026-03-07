Troyes renverse Clermont, Le Mans étrille Annecy
Troyes 2-1 Clermont
Buts : Diawara (78ᵉ) pour l’ESTAC // Bamba (51ᵉ) pour le CF38
Renversant. Avant le choc important dans la lutte pour la montée en Ligue 1 entre Saint-Étienne et le Red Star, le leader troyen, longtemps malmené, est parvenu à renverser Clermont ce samedi après-midi (2-1). Incapable de trouver la faille lors du premier acte malgré sa domination, l’ESTAC s’est fait d’abord surprendre au retour des vestiaires par une belle enroulée de Kader Bamba (51ᵉ).…
TM pour SOFOOT.com
