British Business - 16 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times -La Grande-Bretagne a élargi un programme d'aide à l'énergie offrant des réductions de factures d'électricité allant jusqu'à 25 % à environ 10 000 fabricants, a déclaré le gouvernement. - Le Premier ministre britannique Keir Starmer a insisté sur le fait qu'il n'allait "pas céder" aux pressions du président américain Donald Trump, après que ce dernier a menacé de modifier les termes de l'accord commercial entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.

The Guardian -La société mère de Snapchat, Snap Inc SNAP.N , va supprimer environ 16% de ses effectifs, soit environ 1 000 employés, en invoquant les progrès rapides de l'intelligence artificielle, a indiqué la société dans une note interne adressée au personnel mercredi. - Les autorités britanniques ont entamé des négociations exclusives avec la startup norvégienne Blastr pour l'achat de l'ancienne usine Liberty Steel dans le South Yorkshire, ont indiqué des sources gouvernementales, ce qui constitue une étape clé vers le sauvetage de l'usine.

The Telegraph -La BBC prévoit de supprimer jusqu'à 2 000 emplois, soit environ un employé sur dix, afin de réduire ses coûts dans un contexte de pression croissante sur le financement de la redevance.

Sky News -L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a infligé aux entreprises d'auto-écoles de l'AA une amende de 4,2 millions de livres (5,70 millions de dollars) et a ordonné le remboursement de plus de 80 000 clients de ses entreprises d'auto-écoles.

The Independent -La chaîne de pizzas Franco Manca va fermer 16 restaurants au Royaume-Uni, mettant en péril des centaines d'emplois, car son groupe mère a invoqué la hausse des coûts et des taxes disproportionnées.

(1 $ = 0,7368 livre)