British Business - 15 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

Drax DRX.L supprime plus de la moitié de sa division mondiale spécialisée dans la technologie verte controversée connue sous le nom de capture et de stockage du carbone.

Les nouvelles voitures vendues et immatriculées en Irlande du Nord devront se conformer aux normes européennes et non plus britanniques à partir du 1er janvier 2026.

The Guardian

Le Daily Mail and General Trust (DMGT) de Rothermere a obtenu un financement pour un rachat de 500 millions de livres (668,45 millions de dollars) du Telegraph.

L'organisme de formation et de qualification City & Guilds réduit ses effectifs au Royaume-Uni dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts de 22 millions de livres (29,41 millions de dollars).

The Telegraph

L'initiative de la BBC visant à supprimer la télévision terrestre risque d'entraîner la disparition des stations de radio commerciales, ont averti les ministres.

Sky News

La division HPS de Blackrock BLK.N fait partie des parties négociant avec CVC Capital CVC.AS sur le financement de son holding Global Sports Group (GSG).

Le géant de la mode Next NXT.L fait partie des parties en pourparlers avec les conseillers de Russell & Bromley au sujet d'une transaction .

The Independent

La Banque d'Angleterre s'apprête à réduire les taux d'intérêt à leur niveau le plus bas depuis près de trois ans.

WH Smith SMWH.L s'apprête à faire la lumière sur ses finances après que ses résultats annuels aient été retardés à la suite d'erreurs comptables qui ont conduit à la démission de son patron.

(1 $ = 0,7480 livre)