British Business - 14 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times Le deuxième constructeur de maisons en Grande-Bretagne, Vistry

VTYV.L , a promu l'un de ses patrons régionaux, Adam Daniels, au poste de directeur général.

The Guardian Le site de réservation d'hébergement Booking.com a déclaré avoir été victime d'une violation de données , des personnes non autorisées ayant eu accès aux données des clients.

The Telegraph L'héritier de la fortune manufacturière de JCB, qui s'élève à plusieurs milliards de livres, a menacé de quitter la Grande-Bretagne pour protester contre le raid de Rachel Reeves sur l'impôt sur les successions.

Sky News Saudi Energy, soutenu par l'État, acquiert une participation minoritaire dans Kraken , l'entreprise de logiciels issue du groupe britannique Octopus Energy, et formera une coentreprise pour déployer sa plateforme de gestion de l'énergie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

The Independent Le développeur de ChatGPT OpenAI a obtenu son premier bureau permanent à Londres moins d'une semaine après avoir interrompu son projet de centre de données au Royaume-Uni.