British Business - 13 janvier
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 02:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le président américain Donald Trump a menacé d'interdire à ExxonMobil XOM.N l'accès aux champs pétroliers du Venezuela après que son directeur général a qualifié le pays d'ininvestissable lors d'une réunion à la Maison Blanche.

The Guardian

- L'organisme britannique de surveillance des médias Ofcom a ouvert une enquête formelle sur Elon Musk's X concernant l'utilisation de l'outil Grok AI pour manipuler des images de femmes et d'enfants en leur enlevant leurs vêtements.

The Telegraph

- La Norvège se prépare à extraire milliards de livres sterling de combustibles fossiles de la mer du Nord en rouvrant des gisements de pétrole et de gaz morts à proximité des eaux britanniques.

Sky News

- Global Sport Group (GSG), le véhicule d'investissement créé pour héberger une série d'actifs sportifs de premier plan, lance un processus de levée de fonds de 2,7 milliards d'euros (3,15 milliards de dollars) visant à financer ses ambitions de devenir une puissance mondiale.

The Independent

- Le groupe britannique Aldi a dévoilé des plans pour accorder à son personnel une augmentation de salaire en moins de deux mois, avant l'augmentation du salaire minimum national en avril. Le salaire de départ des vendeurs de la chaîne de supermarchés augmentera de 0,33 livre (0,4443 dollar) par heure à partir du 1er mars.

(1 $ = 0,8576 euro) (1 dollar = 0,7428 livre)

Sport
Venezuela

