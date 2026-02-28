British Airways annule ses vols vers Tel Aviv et Bahreïn jusqu'au 3 mars en raison des tensions au Moyen-Orient

British Airways a annoncé samedi qu'elle a annulé ses vols vers Tel Aviv et Bahreïn jusqu'au 3 mars en raison de la situation au Moyen-Orient, suite aux frappes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran.

"Nous suivons de près la situation et avons pris la décision opérationnelle d'annuler nos vols vers Tel Aviv et Bahreïn jusqu'au 3 mars inclus et avons annulé le service d'aujourd'hui vers Amman", a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

"La sécurité est toujours notre priorité absolue, et nous contactons nos clients pour les informer de leurs options de voyage."