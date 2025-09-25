Bristol Myers vendra son médicament contre le psoriasis avec une remise de 80 %, selon Bloomberg News

Bristol Myers Squibb BMY.N vendra son médicament contre le psoriasis Sotyktu directement aux patients qui paient comptant, avec une remise de plus de 80 % par rapport au prix catalogue du médicament, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant la société.