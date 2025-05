Bristol Myers: va présenter des résultats en oncologie information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb va présenter les dernières données de son portefeuille et de son pipeline en oncologie lors de la réunion annuelle 2025 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra du 30 mai au 3 juin à Chicago, dans l'Illinois.



Le groupe va présenter les données de plus de 80 études parrainées par l'entreprise, études parrainées par des chercheurs avec les résultats couvrant plus de 20 types de cancer.



' Bristol Myers Squibb propose de nouvelles approches pour répondre aux besoins non satisfaits élevés dans le domaine du cancer et, lors de la réunion de l'ASCO de cette année, nous mettrons en évidence des données sur une gamme d'actifs, y compris notre pipeline de thérapies ciblées, et de nouvelles données qui soutiennent l'utilisation de notre portefeuille dans des lignes de traitement plus précoces, améliorant les résultats pour les patients ', a déclaré Samit Hirawat, M.D., vice-président exécutif, directeur médical, responsable du développement, Bristol Myers Squibb.





