Bristol Myers va construire un site de production de 2,3 milliards de dollars à Houston

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Le laboratoire pharmaceutique Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé lundi qu'il allait consacrer environ 2,3 milliards de dollars à la construction d'un nouveau site de production à Houston, au Texas, dans le cadre d'un engagement de 40 milliards de dollars déjà annoncé en faveur des États-Unis.

L'entreprise, dont le siège se trouve dans le New Jersey, a indiqué que ce nouveau site permettrait de créer près de 500 emplois qualifiés.

Cette annonce intervient alors que les laboratoires pharmaceutiques mondiaux se sont engagés à investir des milliards de dollars pour accroître leurs capacités de production aux États-Unis, nombre d’entre eux ayant conclu des accords avec l’administration Trump afin d’échapper aux droits de douane.

Des entreprises telles qu’Eli Lilly, Johnson & Johnson, Roche et Pfizer ont annoncé d’importants plans d’investissement aux États-Unis, le secteur répondant ainsi à la pression exercée par l’administration pour que davantage de médicaments soient fabriqués sur le territoire américain.

Bristol a indiqué que le projet devrait générer environ 2 000 emplois dans le secteur de la construction et dans des domaines connexes entre 2027 et 2030, pendant la phase de construction et de mise en service du site.

Le site sera un campus d’environ 600 000 pieds carrés conçu pour fabriquer des médicaments à petites molécules ainsi que des médicaments plus complexes tels que des produits biologiques et des conjugués anticorps-médicaments. Il pourra être agrandi ou reconfiguré à mesure que les besoins du pipeline évolueront, a précisé l’entreprise.

L’entreprise a également indiqué qu’elle prévoyait que le site s’étendrait au-delà de sa superficie initiale au fil du temps.

“Cet investissement reflète notre confiance dans le leadership continu des États-Unis en matière d’innovation biopharmaceutique”, a déclaré Christopher Boerner, directeur général, dans un communiqué.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a indiqué que l’État avait proposé à Bristol une subvention de 4,89 millions de dollars au titre du Texas Enterprise Fund et que le projet était également éligible aux avantages prévus par le programme “Jobs, Energy, Technology and Innovation” de l’État.