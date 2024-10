Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: une approbation dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb indique que la FDA a approuvé le traitement périopératoire du néoadjuvant Opdivo et la chimiothérapie, suivie d'une intervention chirurgicale et d'un agent unique adjuvant Opdivo, pour le cancer du poumon non à petites cellules résécable.



Cette approbation aux Etats-Unis se fonde sur l'essai CheckMate-77T, qui a démontré une survie sans événement significativement plus longue par rapport au groupe chimiothérapie et placebo, un taux élevé de réponse complète pathologique ayant également été observé.



'Cette étape importante s'ajoute au portefeuille thoracique de Bristol Myers Squibb et souligne l'engagement de la société à faire progresser les traitements pour les patients atteints d'une maladie à un stade précoce', affirme le laboratoire pharmaceutique.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 54,18 USD NYSE +0,78%