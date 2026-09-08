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Bristol Myers Squibb valide un essai de phase 2
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 14:23
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Le laboratoire a dévoilé des résultats positifs d'un essai d'enregistrement évaluant l'Arlocabtagene autoleucel, une thérapie cellulaire qui cible une protéine chez des patients atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire ayant reçu au moins quatre lignes de traitement antérieures.

L'étude a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant un taux de réponse globale (ORR) statistiquement significatif et cliniquement significatif après une seule perfusion d'arlo-cel. Le traitement a également rempli ses critères d'évaluation secondaires clés. L'objectif a été atteint chez les patients exposés à quatre classes de traitements après au moins quatre lignes antérieures. Les objectifs ont également été atteints pour les personnes ayant reçu au moins trois lignes de traitement antérieures.

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