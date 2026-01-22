Bristol Myers Squibb s'associe à Janux dans le cancer
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 15:18
Jaunux complétera le développement préclinique jusqu'à la soumission du dossier de nouveau médicament expérimental (IND), tandis que Bristol Myers détiendra l'IND et sera responsable du développement ultérieur et de la commercialisation mondiale.
Janux restera activement impliqué dans le processus, soutenant Bristol Myers jusqu'à la fin de la première étude clinique de phase 1, et pourra recevoir jusqu'à 50 millions de dollars en paiements anticipés et à court terme.
La société sera aussi éligible à des jalons de développement, réglementaires et commerciaux allant jusqu'à environ 800 millions de dollars au total, et aura droit à des redevances sur les ventes mondiales de produits.
Valeurs associées
|55,365 USD
|NYSE
|+1,62%
