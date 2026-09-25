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Bristol Myers Squibb présente des résultats d'une étude de phase 3
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 17:25
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Le laboratoire a dévoilé les premiers résultats d'un essai pivot de phase 3 évaluant son candidat-médicament oral Zenbexus en combinaison avec le daratumumab et la dexaméthasone (ZDd), face au traitement standard composé de daratumumab, bortézomib et dexaméthasone (DVd), chez des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM).

L'étude, menée sur 420 patients évaluables avec un suivi médian de 15,7 mois, démontre une amélioration statistiquement significative et cliniquement majeure de l'un de ses deux critères d'évaluation principaux.

Le taux de réponse complète avec maladie résiduelle minimale négative s'est élevé à 41,1% et le taux de réponse globale a atteint 88,9%.

Le bénéfice clinique du schéma ZDd s'est révélé homogène dans l'ensemble des sous-groupes prédéfinis, y compris chez les patients antérieurement exposés ou devenus réfractaires à la lénalidomide.

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