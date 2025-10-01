Bristol Myers Squibb obtient la désignation "Fast Track" pour un produit en développement

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accordé la désignation " Fast Track " au BMS-986446 de Bristol Myers Squibb. Il s’agit d’un anticorps potentiellement de premier ordre actuellement en phase 2 de développement pour le traitement de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. Cette désignation vise à faciliter le développement et à accélérer l’évaluation de médicaments expérimentaux destinés à traiter des affections graves et à répondre à un besoin médical non satisfait.
