Bristol Myers Squibb obtient la désignation "Fast Track" pour un produit en développement
information fournie par AOF 01/10/2025 à 14:43

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accordé la désignation " Fast Track " au BMS-986446 de Bristol Myers Squibb. Il s’agit d’un anticorps potentiellement de premier ordre actuellement en phase 2 de développement pour le traitement de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. Cette désignation vise à faciliter le développement et à accélérer l’évaluation de médicaments expérimentaux destinés à traiter des affections graves et à répondre à un besoin médical non satisfait.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
45,090 USD NYSE 0,00%
