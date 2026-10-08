Bristol Myers Squibb, le Zenbexus réduit de 51% le risque de progression dans le myélome multiple

Le laboratoire a dévoilé des résultats positifs issus d'une étude de phase III. L'essai a évalué l'efficacité du Zenbexus associé au Daratumumab et à la Dexaméthasone (triplet ZDd) chez 800 patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMRR), dès la première récidive.

Selon les données de l'étude, l'un des deux critères d'évaluation principaux, la survie sans progression, a été atteint avec une amélioration statistiquement significative. Le traitement par ZDd a permis d'atteindre une médiane de survie sans progression de 42 mois, contre 20 mois pour le traitement comparateur à base de Daratumumab, Bortézomib et Dexaméthasone (DVd). Ce résultat traduit une réduction de 51% du risque de progression de la maladie ou de décès, avec un suivi médian de 23 mois.

Ces chiffres viennent consolider l'autre critère d'évaluation principal déjà rapporté, à savoir l'amélioration de la réponse complète avec maladie résiduelle minimale négative par rapport au schéma DVd, qui avait appuyé l'autorisation de mise sur le marché délivrée par la FDA américaine pour le Zenbexus dans le MMRR. Les données de sécurité observées sont restées cohérentes avec les résultats précédemment publiés.