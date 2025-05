Bristol Myers Squibb : la Commission européenne approuve Opdivo pour un type de cancer

(AOF) - La Commission européenne a approuvé le protocole péri-opératoire associant Opdivo en néoadjuvannt et chimiothérapie suivie d’une intervention chirurgicale et Opdivo en adjuvant pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable à haut risque de récidive chez un certain type de patients adultes.

Pour le Dr Dana Walker, vice-présidente et responsable du programme mondial Opdivo chez Bristol-Myers Squibb, " cette approbation offre une nouvelle option de traitement par immunothérapie péri-opératoire pour certains patients atteints de CPNPC résécable dans l'Union européenne, contribuant ainsi à répondre au besoin constant d'interventions permettant de réduire significativement le risque de récidive du cancer après un traitement initial ".

