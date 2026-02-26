 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bristol Myers Squibb franchit une étape clé en cancérologie du sein
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 16:12

Associé à la biotech SystImmune, le groupe pharmaceutique américain a publié des résultats intermédiaires positifs dans une étude de phase III en Chine, renforçant le potentiel de leur anticorps conjugué bispécifique dans le cancer du sein triple négatif.

Bristol Myers Squibb et SystImmune publient des résultats intermédiaires positifs issus d'une étude de phase III évaluant l'izalontamab brengitecan (iza-bren) chez des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif localement avancé non résécable ou métastatique, en échec après une chimiothérapie à base de taxane.

L'analyse intermédiaire pré-spécifiée montre une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression et de la survie globale par rapport à une chimiothérapie au choix du médecin, atteignant ainsi les deux critères principaux de l'étude.

Il s'agit de la troisième étude de Phase III dans laquelle l'iza-bren atteint son ou ses critères principaux, et de la première publication de résultats positifs simultanés PFS/OS pour un anticorps conjugué bispécifique dans ce type de cancer.

"Ces résultats renforcent notre confiance dans le potentiel de l'iza-bren à apporter un bénéfice clinique significatif dans plusieurs cancers", déclare Yi Zhu, directeur général de Biokin, maison mère de SystImmune. Les données seront présentées lors d'un prochain congrès médical.

Le titre évolue actuellement à l'équilibre à New York et signe une progression de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
60,670 USD NYSE -1,06%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank