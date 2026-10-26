Bristol Myers Squibb et SystImmune dévoilent des résultats de phase 3 favorables dans le cancer du poumon

Les deux sociétés ont annoncé des résultats intermédiaires positifs pour un essai clinique de phase 3, conduit par Sichuan Biokin Pharmaceutical (société mère de SystImmune). L'étude évalue l'izalontamab brengitecan (iza-bren), un conjugué anticorps-médicament (ADC) bispécifique expérimental ciblant à la fois EGFR et HER3, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) non épidermoïde avec mutation EGFR, déjà traités par un inhibiteur de tyrosine kinase (TKI).

Face à une chimiothérapie standard à base de platine (PBC), l'iza-bren a atteint le critère d'évaluation principal avec une amélioration marquée de la survie sans progression (PFS) après un suivi médian de 14,6 mois. La médiane de PFS évaluée par un comité central indépendant en aveugle (BICR) s'établit à 11,1 mois sous iza-bren (groupe de 216 patients), contre 5,7 mois pour le bras chimiothérapie (groupe de 206 patients), soit une réduction de 60% du risque de progression ou de décès.